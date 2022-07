James Green: EUA estão contra um golpe no Brasil nesse momento; há um trauma com Trump

Apoie o 247

247 - O historiador estadunidense James Green comentou, em entrevista à TV 247, o posicionamento dos EUA em relação às eleições no Brasil e afirmou que, desta vez, diferentemente de 1964, o país norte-americano não pretende apoiar um golpe em território brasileiro.

“Quem conhece a história dos EUA no Brasil, no golpe de 1964, tem que ser feliz que, em vez de apoiar o golpe, eles estão contra o golpe nesse momento. Eles sabem quem é o Lula, os profissionais dos departamentos de Estado já tiveram experiência [com o Lula], sabem como seria um governo do Lula”, afirmou o professor da Brown University.

Green, que também é presidente do Conselho Diretivo do Washington Brazil Office, disse que existe um trauma nos EUA com o governo de Donald Trump e suas posturas golpistas: “apesar de interesses econômicos diferenciados [do Lula] em relação aos setores que têm influência no governo de Biden, eu acho que [os EUA] estão traumatizados com o que foi o Trump, como o Trump está destruindo ainda a democracia no país, e não querem um aliado de Trump no Brasil, não querem repetir isso”, analisou.

