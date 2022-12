Jones Manoel: "Mídia tenta confinar o debate ao mito da responsabilidade fiscal”

Apoie o 247

247 - O historiador, professor, educador popular e militante do PCB, Jonel Manoel, participou do programa Giro das Onze, da TV 247, em que falou sobre a conjuntura política e as perspectivas do governo Lula.

Para ele, mesmo antes da posse o governo Lula enfrenta a pressão da mídia para atender a agenda do chamado “mercado”.

“Tem um cerco da mídia ao governo Lula que nem começou. Todo dia é responsabilidade fiscal, é “PEC da Gastança", como se fosse uma coisa supérflua para comer carne de ouro”, apontou.

E acrescenta: “O risco Brasil voltou e as agências de risco, que tiraram férias durante quatro anos, voltaram a aparecer. Há uma tentativa eterna de confinar o debate ao mito da responsabilidade fiscal”.

Segundo Jones Manoel, a conversa da mídia sobre responsabilidade fiscal “é um mito porque o estado nacional não quebra na sua própria moeda”.

“O perfil da dívida pública brasileira é interna, ou seja, em reais. O que significa que a gente não vai quebrar por não ter capacidade de pagar, diferentemente quando a dívida é totalmente eterna”, explica.

Jones diz que ao invés do país centrar o debate na reconstrução nacional, “há todo um esforço da mídia burguesa para restringir o debate à responsabilidade fiscal como se essa fosse a grande questão nacional”.

“Nesse momento o desafio é romper essa barreira imposta fundamentalmente pela mídia burguesa de que o grande problema do Brasil é a responsabilidade fiscal. O problema do Brasil é a fome, o desemprego, a miséria, a destruição dos serviços públicos. É o preço dos combustíveis na alturas quando o Brasil é um dos países que têm as maiores reservas do mundo”, completou.

