Latuff: É preciso desbolsonarizar a segurança pública no Brasil

247 - “É preciso desbolsonarizar a segurança pública no Brasil porque está contaminada pelo pensamento fascista bolsonarista”, afirmou o cartunista Carlos Latuff, em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247.

“Entendo que esse governo tem como missão enfrentar isso. Concordo com Leonel Radde [vereador e policial antifascista], que era preciso que se trouxesse os policiais antifascistas para esse núcleo de segurança pública do novo governo porque além de serem profissionais e segurança pública eles são comprometidos com uma polícia que não é essa que vemos contaminada por esse germe fascistóide”, completou.

Charge do cartunista foi alvo de vandalismo do deputado federal Coronel Tadeu (PSL), e 2019, que destruiu um desenho seu no qual denunciava a violência policial contra a população negra.

A obra estava exposta na Câmara dos Deputados, fazendo parte de uma mostra sobre o Mês da Consciência Negra.

"Agressão de um policial militar, que por acaso também é um parlamentar, contra uma de minhas charges exposta no Congresso Nacional e que denuncia a violência policial, nos leva a seguinte reflexão: se fazem isso contra um cartaz, imagine contra gente de carne, osso e pele negra!", escreveu o cartunista no Twitter na época.

Conhecido por suas charges com posicionamento político e crítico, Latuff disse que vai buscar ajudar na reconstrução.

“Sempre tive uma análise crítica à esquerda dos governos Lula, das alianças, das privatizações, da questão do pré-sal. Nunca me furtei em fazer as críticas. Agora, o que percebo é que em governos anteriores tivemos uma situação de certa ‘normalidade institucional’. O que temos hoje é uma situação atípica, assim como as eleições foram uma situação atípica porque se trata de um modelo civilizatório representado pelo Lula versus um projeto de destruição das instituições. Bolsonaro é a própria encarnação da pulsão de morte”, enfatizou.

“Agora é preciso garantir que esse governo tenha sucesso na sua empreitada difícil de reconstrução”, completou.

