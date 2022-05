Luiz Eduardo Soares: “chacina no Rio é uma operação política, que quer levar a esquerda para uma armadilha”

Apoie o 247

247 - Luiz Eduardo Soares, professor da UFRJ e especialista em segurança pública, avaliou, em entrevista à TV 247, que a chacina na Vila Cruzeiro, que deixou 26 mortos, foi uma operação política, e não de segurança pública.

Segundo ele, um dos principais objetivos da matança é exacerbar o antagonismo com o STF. Além disso, o evento atrai a esquerda para a armadilha da pauta da segurança pública, que deve ser enfrentada seriamente.

“Temos de denunciar a brutalidade policial letal, falar do genocídio de jovens negros e pobres", disse. “Se trata de uma operação política buscando nos atrair para uma armadilha, de modo que as questões que estão levando o Lula a uma eleição no primeiro turno sejam substituídas por um debate que, para ser vencido, exigiria que nós enfrentássemos questões que negligenciamos. Temos de vencer essas eleições e iniciar, junto com o processo de reconstrução do Brasil, esse trabalho que foi adiado desde 1988".

