"Lula adotou uma política externa claramente independente", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que viagem de Lula à China foi um estrondoso sucesso

247 – Em uma entrevista concedida ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária (PCO), afirmou que o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue uma política externa independente e consciente em relação ao imperialismo. Segundo Pimenta, o Lula 3 é mais consciente em relação a esse problema do que o Lula 1 e o Lula 2.

Para Pimenta, o PCO é hoje o partido mais antiimperialista do Brasil e a ex-presidente Dilma Rousseff assumiu o comando do banco dos BRICS porque este banco vai cumprir um papel importantíssimo na ordem internacional. "Há um plano internacional para desmantelar a ordem internacional comandada pelos Estados Unidos e a desdolarização é uma tendência, mas o imperialismo não está morto", alerta.

Pimenta afirmou ainda que a China fará muitos investimentos no Brasil, mas não é um país imperialista. Ele ressaltou que o capital precisa se reproduzir e o Brasil é um dos melhores locais para o capital chinês. Além disso, a aliança com China e Rússia vai permitir ao Brasil desenvolver suas próprias tecnologias.

Para Pimenta, a esquerda deve estar sempre preparada para a luta contra o imperialismo. Ele alertou que o vice Alckmin é um risco para o governo Lula e disse que o governo Lula está isolado em relação aos partidos da burguesia, inclusive os que se dizem de esquerda.

Brasil protagonista

Pimenta também destacou que a demolição dos direitos trabalhistas é uma forma de valorizar as camadas inferiores do capital, mas o capitalismo vai entrar em colapso em algum momento. Por fim, ele afirmou que Lula mostrou para os brasileiros que o Brasil é um dos países mais importantes do universo.

A entrevista de Rui Costa Pimenta ao jornalista Leonardo Attuch trouxe importantes reflexões sobre a política externa do governo Lula e a luta contra o imperialismo. Assista:

