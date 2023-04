"Lula deve extinguir o GSI", diz José Genoino à TV 247

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-deputado federal José Genoino concedeu uma entrevista ao programa Boa Noite 247, transmitido na noite de ontem (20), e fez declarações fortes sobre o atual momento político do Brasil. Durante a conversa, Genoino afirmou que "os golpistas ocuparam o estado brasileiro", referindo-se à crescente influência dos militares no governo federal.

Segundo o ex-deputado, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) é um dos principais focos desse problema. Para ele, o GSI virou um "covil" e um "acesso dos militares ao centro do poder". Genoino ainda afirmou que o GSI "virou um aparelho de conspiração e golpismo" e que deveria ter sido extinto no dia 1 de janeiro deste ano.

O ex-deputado também destacou que o GSI funcionava como um "poder paralelo" e que isso é inaceitável em um Estado democrático de direito. Para ele, o presidente Lula tem que extinguir o GSI e garantir que o Estado brasileiro volte a ser governado de forma democrática e transparente.

Genoino ainda comentou sobre o desafio de governar o país após o "estrago do inominável Jair Bolsonaro", destacando que o ex-presidente deixou um clima político quente e hostil para seu sucessor. Segundo ele, é fundamental que o governo Lula consiga lidar com essa situação de forma equilibrada e inteligente, visando a pacificação do país e a defesa da democracia.

As declarações de José Genoino reforçam a importância de se discutir a crescente influência dos militares no governo brasileiro e a necessidade de se fortalecer as instituições democráticas do país. A entrevista completa pode ser vista no canal da TV 247 no YouTube.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.