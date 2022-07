"Lula está condenado a ter êxito", diz Boaventura Sousa Santos

Apoie o 247

247 – O sociólogo português Boaventura Sousa Santos afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que está muito otimista quanto à perspectiva de sucesso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim como em relação ao sucesso de seu provável terceiro mandato. "Os primeiros 100 dias de Lula serão de muito impacto. Ele está condenado a ter êxito, em razão do caos bolsonarista. O problema são as mudanças estruturais. Vai conseguir taxar as grandes fortunas, usar os bancos públicos, ter uma política externa mais independente?", questiona.

Na entrevista, ele também comentou a posição dos Estados Unidos diante da eleição brasileira. "Bolsonaro atingiu um nome tão ruim que provavelmente está descartado pelos Estados Unidos. A tentativa será envolver o governo Lula depois das eleições", diz ele. "Uma eventual intervenção dos Estados Unidos no Brasil deverá acontecer depois das eleições. É quase sem precedentes ver banqueiros assinando manifestos pela democracia. A estabilidade econômica do Brasil estará mais garantida dentro da democracia. Foi um sinal vermelho para Bolsonaro", acrescenta.

Boaventura defende que o Brasil seja protagonista da integração regional, o que, segundo ele, pode criar certa autonomia em relação às grandes potências. "Um Brasil forte pode ser bom para a Europa também. Sou uma atlanticista do Sul. Lula tem uma credibilidade enorme na Europa", afirma.

Na entrevista, Boaventura Sousa Santos fala também sobre a estatura política de Lula. "É uma história mais brilhante do que a de Nelson Mandela". diz ele. "Lula volta para regenerar a democracia brasileira", finaliza.

