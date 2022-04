Lula não perderá um único voto por ter dito que aborto é questão de saúde pública, diz Marcia Tiburi

Apoie o 247

247 – A professora e filósofa Marcia Tiburi afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez muito bem ao abordar o tema do aborto. "Sua política é a verdade e a restauração da verdade no Brasil", disse ela. "Lula não vai perder ponto algum com os eleitores, embora a extrema-direita vá tentar usar isso contra Lula criando polêmica onde não existe".

Marcia afirmou ainda que, no Brasil, todo mundo faz aborto. "Mulheres de todas as raças, de todas as classes e de todas as religiões", afirma. "Não podemos contemporizar com fascistas e precisamos levar esta discussão até às últimas consequências", prosseguiu.

Ela falou ainda que as mulheres devem expressar gratidão ao ex-presidente Lula por ter aberto o debate. "Precisamos colocar a gratidão em cena no Brasil. É uma posição ética contra o ressentimento", afirmou. "A classe média tem ressentimento porque quer ser melhor do que de fato é. As pessoas se tornam ressentidas porque não são reconhecidas", acrescentou.

A professora também defendeu a aliança com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin. "O PT não avança sem acordo com oligarquias", diz ela. "Contra o mercado do ódio, Lula oferece a libertação do amor."

