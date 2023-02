"Lula não se rendeu ao imperialismo", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO afirma que o voto do Brasil na ONU sobre a guerra na Ucrânia foi coerente edit

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manteve uma posição coerente na guerra da Ucrânia. "Uma posição legalista e de neutralidade, com a qual eu não concordo. Mas Lula não se rendeu ao imperialismo. Por que eu apoiaria Lula se ele fosse um vendido ao imperialismo?", disse ele.

Rui também afirma que a posição do Lula causa comoção na Europa. "Ele impulsiona o movimento de paz nos países imperialistas e não é um serviçal do imperialismo. Se fosse, por que criticaria a política dos Estados Unidos em Cuba, Venezuela e Nicarágua?", questiona. "Se o imperialismo perder na Ucrânia, terá perdido o controle sobre a situação mundial", acrescenta.

O presidente do PCO também disse que é possível que haja uma relação mais estreita do governo federal com a Globo, mas disse que um pacto não seria sustentável. "E o PT erra ao tentar impor um pacto de conduta na internet. Os mentirosos profissionais estão na mídia profissional", apontou. "Lula tem que falar diretamente com a população – e não com a Globo", acrescentou.

Na entrevista, ele também afirmou que aumentar os combustíveis agora seria um grave erro. "Fernando Haddad não é muito sensível às necessidades populares e o governo Lula não pode se chocar com sua base eleitoral na economia", alertou.

