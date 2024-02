"Lula precisa de uma segurança pessoal padrão Putin", diz correspondente internacional Pepe Escobar

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar concedeu uma entrevista à TV 247, na qual abordou questões políticas globais e fez uma análise contundente sobre a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua segurança pessoal. Durante a entrevista, Escobar destacou a importância de uma proteção à altura da influência e do contexto em que Lula está inserido.

Segundo Escobar, Lula emergiu como um líder do Sul Global em questões fundamentais, e sua figura transcende as fronteiras do Brasil. O correspondente comparou a necessidade de segurança do ex-presidente com a do presidente russo, Vladimir Putin, conhecido por uma proteção pessoal extremamente robusta e eficiente. "Neste momento, Lula precisa de uma segurança pessoal padrão Putin", enfatizou Escobar.

continua após o anúncio

O correspondente internacional expressou sua visão sobre a situação geopolítica, destacando a figura de Benjamin Netanyahu, ex-primeiro-ministro de Israel. Ele afirmou que Netanyahu está isolado e enfrenta uma situação delicada, chegando a descrevê-lo como um "zumbi" e um "morto-vivo".

Além disso, Pepe Escobar ressaltou a gravidade das ações de guerra e violência, comparando o genocídio atual com os horrores da Segunda Guerra Mundial. Ele destacou a importância de líderes como Lula, que, em sua opinião, sintetizam os sentimentos globais e representam uma voz significativa no Sul Global.

continua após o anúncio

Ao abordar a segurança de Putin, o correspondente internacional enfatizou a esperança de que a proteção de Lula alcance um padrão semelhante. Putin é conhecido por uma segurança pessoal altamente sofisticada, que inclui uma equipe especializada, medidas de prevenção avançadas e um protocolo rigoroso em todas as suas atividades. Assista:

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: