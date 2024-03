"Malafaia quer ser dono do próximo presidente", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – No programa Leo ao Quadrado, o jornalista Leonardo Stoppa trouxe à tona uma série de análises políticas, destacando estratégias e posicionamentos de figuras públicas do cenário nacional. Em uma abordagem franca e direta, Stoppa não poupou críticas e observações sobre temas candentes da política brasileira, com destaque para suas reflexões sobre o empresário da fé Silas Malafaia e a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em suas declarações, Stoppa destacou a habilidade estratégica de Silas Malafaia, sugerindo que o líder religioso tem adotado uma postura calculada para provocar reações da esquerda política. Segundo o jornalista, Malafaia parece transmitir a ideia de que está disposto a ser preso, utilizando essa possível ameaça como uma ferramenta para incitar debates e gerar repercussão em seus círculos políticos.

Além disso, Stoppa apontou para o modo como Malafaia tem explorado o tema do crime de ódio, ressaltando como o empresário tem trabalhado essa narrativa em seu discurso público. Para o jornalista, essa abordagem visa alimentar tensões e polarizações ideológicas, contribuindo para a fragmentação do debate político nacional.

Em relação à direita política, Stoppa não hesitou em tecer críticas, sugerindo que parte desse espectro político é permeada por uma misoginia latente. Em sua análise, ele questionou a aceitação da primeira-dama Michelle Bolsonaro como potencial candidata à presidência, argumentando que tal movimento não deveria ser naturalizado pela direita.

Outro ponto levantado por Stoppa foi a suposta pretensão de Silas Malafaia de se tornar o mentor do próximo candidato à presidência. Para o jornalista, essa aspiração do líder religioso revela uma dinâmica de influência e poder nos bastidores da política brasileira, que pode ter repercussões significativas no futuro do cenário político nacional. "Ele não quer ser presidente. O que ele quer é ser dono do próximo presidente", afirma. Assista:

