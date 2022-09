Mario Vitor Santos: sobra loucura e falta método na tentativa de golpe bolsonarista

Jornalista considera as estratégias do possível golpe bolsonarista amadoras, precárias e improvisadas: “Tabajara” edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Mario Vitor Santos disse que considera amadoras as estratégias do bolsonarismo para tentar dar um golpe no Brasil diante de uma vitória do ex-presidente Lula (PT) no domingo (2), data do primeiro turno da eleição presidencial.

Mario Vitor destacou o documento divulgado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que contesta, com argumentos mentirosos, a higidez do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas. O documento é visto pela campanha bolsonarista como “o plano B” de Jair Bolsonaro (PL), caso seja derrotado por Lula no domingo.

“É um documento Tabajara. Um documento fraudulento que mostra uma tentativa criminosa de manipulação da opinião pública e de sabotagem do processo eleitoral brasileiro. Mostra como o próprio golpe é precário e improvisado. Sobra loucura e falta método. Vão se lançando documentos apócrifos e qualquer coisa vale”, analisou.

>>> Moraes dá 48h para PL apresentar notas fiscais e origem do dinheiro de documento que questiona urnas

Segundo o jornalista, as próprias pessoas interessadas em fortalecer a narrativa de fraude no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estavam sentindo fraqueza no discurso, “dado o volume imenso de apoios e manifestações de confiança no processo eleitoral”. “Juristas, áreas políticas, empresariais, diplomáticas, governos e parlamentos estrangeiros, todos manifestando a confiança de que as eleições são confiáveis, transparentes e bem apuradas”, completou.

Mario Vitor acredita que o documento “é um tiro no pé”. “Bolsonaro tem se mostrado cada vez mais acuado. Não é assim que se cometem ou se realizam golpes bem sucedidos. A estratégia do bolsonarismo não mostra uma espécie de força necessária para que seja realmente consequente em termos de atingir os objetivos que seriam de um continuísmo ou de uma virada de mesa no sistema político brasileiro no domingo ou na pós eleição”, finalizou.

