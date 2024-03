"Não podemos fazer oba oba com o resultado do PIB", diz Paulo Nogueira Batista Jr.

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, onde abordou diversos aspectos da economia brasileira. Durante a conversa, Nogueira destacou que "o resultado da economia brasileira foi razoável no primeiro ano do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Crescer 3% não é nenhuma maravilha, mas já é algo significativo", embora tenha ressaltado que a "taxa de investimento caiu" e que o país está "se apoiando no setor primário-exportador, não na indústria".

Sobre as perspectivas para o ano corrente, o economista afirmou que "o consenso por enquanto é negativo em relação a 2024", e apontou que o "PAC está constrangido pelo arcabouço fiscal". Além disso, ressaltou a importância de uma comemoração contida em relação ao PIB, já que "a política monetária e a política fiscal continuam constrangendo o crescimento".

Nogueira reiterou a necessidade de o Brasil se reindustrializar, observando que "os Estados Unidos também querem reverter a desindustrialização" e sugeriu que "os vira-latas nacionais podiam copiar os americanos, que são mais nacionalistas". Por fim, o economista destacou a importância do setor naval para a segurança nacional.

