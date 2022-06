"Nova onda progressista na América Latina será mais forte do que a anterior", diz Celso Amorim

Apoie o 247

247 – O embaixador Celso Amorim, ex-chanceler e ex-ministro da Defesa, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a América Latina viverá uma nova onda progressista, ainda mais forte do que a anterior. "A vitória de Gustavo Petro na Colômbia é uma reação ao neoliberalismo, que está em franca decadência na América do Sul", diz ele.

O embaixador, no entanto, faz um alerta importante. "A extrema direita vai concentrar fogos no Brasil", avisa. Celso Amorim destaca que as reações à vitória de Petro foram civilizadas na Colômbia e também nos Estados Unidos. "Nunca houve golpe no Brasil sem apoio da grande mídia, da elite brasileira e dos Estados Unidos. Bolsonaro não tem nenhum dos três elementos", diz ele.

Ao reforçar a tendência de uma nova onda progressista na América Latina, ele diz que ela será protagonizada por uma esquerda social-democrata, disposta a dialogar com os Estados Unidos, mas sem abrir mão da soberania. "A vitória de Lula vai fortalecer muito a América do Sul. E vai fortalecer o mundo multipolar", diz ele. "Mas o Brasil não pode sair do quintal americano e cair num pátio chinês", acrescenta. Amorim diz ainda que os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) podem ser um elemento na pacificação do mundo.

