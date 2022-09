"O 7 de setembro é nossa data magna, nosso nascimento como nação", diz Aldo Rebelo

Apoie o 247

247 – O ex-ministro Aldo Rebelo, que concorrerá ao Senado pelo estado de São Paulo, defendeu, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a valorização do 7 de setembro, neste bicentenário da Independência. "O 7 de setembro representa a data sublime da nossa história, do nosso nascimento. Enquanto a América espanhola se fragmentou, o Brasil preservou sua integridade graças a Dom Pedro, José Bonifácio e à Princesa Leopoldina. Nascemos como um país independente maior do que os Estados Unidos", afirma. "A guerra de independência brasileira mobilizou mais tropas do que as guerras comandadas por Simón Bolívar na América espanhola. Não foi uma independência recebida pelo Correio. Não haveria o 2 de julho de 1823 se não fosse o 7 de setembro de 1822", acrescenta.

Aldo destaca que a independência foi conquistada por muitos brasileiros em várias batalhas ao redor do País. "Já havia um sentimento nativista no Brasil, de mestiços que faziam parte de uma nova etnia brasileira. A submissão à Inglaterra era de Portugal, não do Brasil. A ideia de que somos civilizações mestiças é defendida desde a nossa formação. O Brasil produziu uma raça cósmica. Eu me vejo como um brasileiro mestiço", diz ele.

