"O atentado em Blumenau foi um crime político", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa "Leo ao Quadrado", em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o atentado em Blumenau, cometido pelo bolsonarista Luiz Henrique de Lima, que assassinou quatro crianças a machadadas, foi um crime político. "O assassino tinha um pensamento radical de extrema direita", diz ele. Stoppa também aponta o dedo para a mídia brasileira, como sendo corresponsável pela tragédia, por ter disseminado tanto ódio nos últimos anos.

No mesmo programa, Stoppa também falou sobre a política econômica do governo Lula, argumentando que a busca do crescimento econômico deve ser mais importante do que buscar o centro da meta de inflação. "A luta contra a pobreza e a desigualdade social deve ser a principal prioridade do governo", aponta. Sobre a mudança no novo ensino médio, ele afirma que a mudança deve ser feita com critério e levando em consideração as necessidades dos alunos e professores.

