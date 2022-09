"O Brasil nunca foi verdadeiramente independente", diz Jessé Souza

Apoie o 247

247 – O escritor e sociólogo Jessé Souza, que está lançando o livro "A herança do golpe" , afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Brasil nunca foi verdadeiramente independente. Segundo ele, após a emancipação política em relação a Portugal, o Brasil se tornou dependente economicamente da Inglaterra. "A elite brasileira foi criada para ser uma elite subordinada à internacional, cobrando um pedágio na exploração. Ela não tem projeto autônomo e sempre se subordina à elite internacional", afirma.

A despeito desta dependência estrutural, Jessé afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa um projeto de soberania, enquanto Bolsonaro é um projeto de domínio predatório. "O Brasil deve aproveitar a bipolaridade entre Estados Unidos e China para avançar, assim como fez Getúlio Vargas no passado", afirma. "O erro do PT pós-Vargas foi não disputar a interpretação do Brasil, armando o povo com ideias. Não existe povo livre, quando condenado à imbecilidade", diz ainda o escritor.

