"O Brasil precisa estar à altura de sua grandeza", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, na segunda-feira 24, em que abordou diversos temas relacionados à economia brasileira e internacional. Algumas de suas declarações merecem destaque. Uma delas foi sobre a representatividade da China no Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e no Fundo Monetário Internacional (FMI). Segundo Batista Júnior, a China está sub-representada nessas instituições, o que levou à criação do Banco dos BRICS. O economista argumentou que essa iniciativa é uma forma de os países emergentes terem mais voz nas decisões financeiras globais.

Outra declaração importante de Paulo Nogueira Batista Júnior foi sobre o uso do dólar pelos Estados Unidos como arma política e até militar. Ele explicou que a desdolarização é uma reação a esse abuso de poder, mas também reconheceu que essa mudança é difícil, porque a moeda é uma convenção e as pessoas pensam em dólar.

"Brasil Grande" – O economista também falou sobre a necessidade de o Brasil estar à altura de sua grandiosidade, dado seu tamanho e sua história. Para isso, é preciso liderar o bloco lusófono e atuar em múltiplas frentes, não apenas nos BRICS. Ele criticou a mídia corporativa por incorporar o espírito de vira-latas e disse que o Brasil precisa reindustrializar-se.

Batista Júnior também abordou a política externa do governo Lula e a política econômica do Brasil, destacando a contradição entre elas. Ele defendeu que não adianta querer ser grande na política externa e se apequenar na política econômica. Além disso, criticou a falta de nomes indicados pela Fazenda para as diretorias vagas do Banco Central e considerou um erro não mudar a meta de inflação.

O economista também falou sobre a necessidade de crescimento para alcançar o déficit zero e disse que o governo Lula não vai aguentar muito tempo de estagnação. Ele defendeu a ideia de criação de um conselho econômico na presidência, proposta pelo ex-ministro Guido Mantega. Por fim, Batista Júnior fez uma análise da situação política do país, dizendo que a classe dominante prefere uma terceira via, mas não rejeita o fascismo. Ele afirmou que mesmo com Bolsonaro inelegível, a extrema direita não está derrotada e que é preciso agir para evitar seu avanço. Confira:

