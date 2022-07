"O Brasil será 'desgadificado' após a vitória de Lula", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa avaliou, no programa Leo ao quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que esta semana que passou foi a melhor de todas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente depois que os empresários abandonaram Jair Bolsonaro e abraçaram a democracia.

"O Brasil terá um grande processo de desgadificação", diz ele. "Boa parte do rebanho votava no Bolsonaro por causa do patrão. Mas agora a parte rica do Brasil abandonou o Bolsonaro", acrescenta.

Stoppa, no entanto, faz um alerta. "Setores das elites podem estar sonhando com a desistência de Bolsonaro. O centrão é Tebet", afirma. Ele também pontua que Bolsonaro foi um fracasso para as elites e diz que o bolsonarismo não resistirá a médio e longo prazo. "O que vai acontecer depois da queda de Bolsonaro? Ele vai deixar de dar audiência e vai ser abandonado. Os primeiros a abandoná-lo serão os pastores", aponta Stoppa. "Bolsonaro matou o bolsonarismo".

