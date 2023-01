"O Exército é o verdadeiro quartel-general do terrorismo no Brasil", diz Fernando Horta

Historiador também defende a demissão do ministro José Múcio edit

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o terrorismo bolsonarista em Brasília abriu a oportunidade para o País acabar com a tutela militar. "Mas é preciso demitir José Múcio e todos os militares que estiverem na máquina pública devem ser demitidos", diz ele. "O general Hamilton Mourão também está envolvido no golpe até o talo", acrescentou.

Na entrevista, Horta disse que o Exército é o verdadeiro quartel-general terrorista no Brasil. "O terrorismo não terminou e nossas instituições estão resistindo no fio da navalha", pontuou. "Bolsonaro vai querer se jogar dentro da cadeia como um mártir", disse ainda o historiador.

Horta também declarou que os militares estão na posição mais confortável possível. "Eles estão aguardando uma insurreição das polícias e uma revolta popular. O Gabinete de Segurança Institucional não pode ficar nas mãos de militares e Lula precisará de melhores interlocutores com as Forças Armadas", afirmou. Horta também disse que a rádio Jovem Pan precisa ter a concessão cassada urgentemente. "É o ninho do golpismo", afirmou.

