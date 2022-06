"O fato é que o Ocidente já perdeu a guerra para a Rússia", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

ICL

247 – O correspondente internacional afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a velha ordem internacional desmoronou e que o novo mundo terá como protagonistas Rússia, China e os países do Sul Global. "A Rússia perdeu de vez a paciência com o Ocidente. Eles sabem que não têm mais interlocutores. O fato é que o Ocidente perdeu a guerra para a Rússia", afirmou.

Pepe Escobar disse ainda que os BRICS vão se expandir, com mais candidatos e membros e que os países europeus estão em crise por se submeterem passivamente aos comandos imperiais. "A Alemanha já entrou no alerta vermelho energético. O país está se auto-sufocando. Macron ganhou, mas não levou maioria parlamentar na França. As populações europeias começam a ficar extremamente raivosas e os protestos já miram a OTAN", disse ele. "Ninguém compra essa palhaçada de inflação do Putin. Os cidadãos estadunidenses perderam a paciência com Biden. Estamos vivendo a última cavalgada do Império", acrescentou.

Na entrevista, ele destaca uma fala recente do líder russo Vladimir Putin. "Ou você é soberano ou é uma colônia", aponta. "O Sul Global identifica cada vez mais a falta de limites da barbárie. Agora, pela primeira vez, um outro mundo é possível, porque pesos pesados, como Rússia e China, estão de fato apostando nisso", finaliza. Pepe disse ainda que o sonho europeu ucraniano não será realizado. "A Europa não quer esse abacaxi", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE