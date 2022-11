"O Ocidente não tem lideranças e Lula será o líder do Sul Global", diz Pepe Escobar

Correspondente internacional afirma que o sucesso de Lula no Egito é o prenúncio de um novo momento para o Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o Ocidente não tem lideranças e que o presidente eleito Lula será o líder do Sul Global e de boa parte do Norte Global.

Ao falar sobre a guerra na Ucrânia, ele destacou que os europeus já estão começando a ficar furiosos com os ucranianos. "Zelensky falou sobre a paz e fez uma false flag [atentado de falsa bandeira] na Polônia com a história dos mísseis", disse ele. Pepe também destacou que o recuo dos russos em Kherson fez parte de uma negociação entre as potências e afirmou que o único interesse da Polônia é recuperar o oeste da Ucrânia. "Estamos numa guerra entre OTAN e Rússia e Zelensky está tentando empurrar os Estados Unidos para a Terceira Guerra Mundial", afirmou.

O correspondente também acrescentou que boa parte do financiamento para a guerra da Ucrânia vai cessar, após as eleições parlamentares nos Estados Unidos. "Os republicanos veem esta guerra como uma guerra do Biden", afirmou.

Sobre o bloco dos BRICS, ele afirmou que a China quer lidar com Brasil e Argentina como parceiros estratégicos globais, no mais alto nível. "Estão na fila para entrar nos BRICS Argentina, Irã, Argélia, Indonésia e Tailândia. Também querem entrar vários outros países. A expansão dos BRICS pode significar o fim da hegemonia do dólar", afirmou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.