"O trem do mundo multipolar já saiu da estação", diz Pepe Escobar

247 – Diretamente da cidade de Samarcanda, cidade do Uzbequistão que é um dos pontos nevrálgicos das novas rotas da seda, o correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a conflito entre o imperialismo e a Rússia, em solo ucraniano, e as tensões em Taiwan, contra a China, não conseguirão impedir a emergência de uma nova ordem internacional. "O trem do mundo multipolar já saiu da estação", diz ele. "A Ucrânia é um peão no meio do jogo entre OTAN e Eurásia", acrescenta.

Na sua opinião, as maiores vítimas das sanções contra a Rússia, até agora, são os países europeus. "A Alemanha está saindo do estado de negação. Os seis pacotes de sanções estão destruindo a economia europeia", afirma.

Na entrevista, Pepe Escobar também falou sobre a sucessão de Boris Johnson, na Inglaterra. "O establishment britânico está diretamente implicado na guerra contra a Rússia. Vai ganhar a Liz Truss porque um indiano não pode ser primeiro-ministro inglês. É simples assim".

Pepe Escobar também falou sobre Taiwan. "Jamais a resposta chinesa seria agressiva. É uma reação calculada, no tempo deles e a longo prazo. O que os chineses farão é o ensaio do bloqueio total de Taiwan. Xi Jinping já colocou a sexta marcha", disse ele. "A parceria China-Rússia é de altíssimo nível também no campo militar", acrescentou.

Pepe também concordou com a tese, defendida pelo sociólogo Boaventura Sousa Santos, de que a Europa está virando um grande Porto Rico. "Estamos assistindo à guerra entre o império e seus vassalos contra a Eurásia. O Império está sofrendo duas humilhações: uma no Afeganistão e uma na Ucrânia", diz ele.

