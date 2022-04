“O voto dos jovens vai decidir a eleição”, diz Alexandre Padilha

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alexandre Padilha, em entrevista à TV 247, exortou os jovens brasileiros a tirarem seu título de eleitor, para que o grupo auxilie no movimento para derrotar Jair Bolsonaro. Segundo ele, o eleitorado jovem, que não votou nas últimas eleições presidenciais, desempenhará um papel crucial em outubro.

“Estou convencido de que essa eleição vai ser decidida por aquelas pessoas que não votaram em 2018. Acredito que vamos ter o cenário do Lula se mantendo na liderança, próximo de ganhar no primeiro turno, e que o Bolsonaro vai se recuperar um pouco com a turma que estava com o Moro, mas o Lula vai continuar liderando e a eleição vai ser decidida pelos fatos políticos das duas últimas semanas. Pode ser no primeiro turno ou em um segundo turno bastante acirrado. Vai ser uma campanha dura”, disse.

Neste cenário, o voto jovem será decisivo. “Se tem uma coisa que pode decidir essas eleições é chegarmos a mais de 80% das pessoas entre 16 e 18 anos com seu título de eleitor. Esse é o primeiro passo, que tem que acontecer até o dia 4 de maio. A grande dedicação nesse momento é estimular a juventude a tirar o título”, disse.

De fevereiro para março, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, o número de novos títulos eleitorais entre jovens cresceu quase 28%. Somente no último mês, mais de 445 mil novos eleitores se habilitaram para votar.

“E temos 5 milhões ainda que podem se inscrever, numa faixa etária que rejeita em 65% o Bolsonaro”, lembrou Padilha.

“Assim como nos Estados Unidos a campanha do movimento negro pelo cadastramento do voto da população negra, que tinha desistido do sistema político americano e não se interessava em ir votar, e foi isso que decidiu a campanha, o voto da juventude pode decidir a campanha no Brasil”, completou.

