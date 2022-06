"Os aumentos da gasolina e do diesel são do Bolsonaro", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado desta semana, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, que os aumentos recentes no diesel e na gasolina devem ser colocados na conta de Jair Bolsonaro e que, quando critica a política de preços da estatal, pode estar ocorrendo especulação no mercado acionário. "Bolsonaro pode estar operando com ações da Petrobrás. A política de preços que está em vigor é do Bolsonaro. E quando ele fala em CPI pode estar abrindo terreno para a privatização", afirma Stoppa. "A única coisa que garante a Bolsonaro a liberdade é o dinheiro", acrescenta.

Stoppa também comentou a fala bizarra de Jair Bolsonaro sobre um Jesus Cristo pistoleiro. "Bolsonaro é totalmente anticristo. Mas o evangélico que segue Bolsonaro não é cristão. E o pastor é uma autoridade inquestionável. O pacto das igrejas com satanás vai durar muito tempo ainda. Eles estão entregando o sangue dos fiéis, não dos pastores. Pastor que manda votar em Bolsonaro não acredita em Cristo", afirmou.

Stoppa também alertou para o perigo das fake news que estão sendo criadas pela imprensa corporativa para derrubar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e favorecer Bolsonaro, como na história recente do "contador ligado a Lula" que teria conexões com o PCC. "Onde está o Alexandre de Moraes para conter as fake news contra o Lula?", disse ele. "A história do contador joga fôlego no gado envergonhado", apontou.

