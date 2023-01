"Os militares ainda não estão derrotados", diz Rui Costa Pimenta

Apoie o 247

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o 8 de janeiro em Brasília não foi propriamente uma tentativa de golpe de estado, mas disse que tudo veio de dentro dos quartéis.

"Uma Garantia da Lei e da Ordem teria sido um erro catastrófico, mas Lula percebeu o perigo. O que aconteceu no dia 8 de janeiro não é o fim, é o começo de um processo político. Os militares não estão derrotados", disse ele. "A intenção dos militares é desestabilizar o governo e José Múcio é um ministro dos militares no governo Lula. A presença do Múcio no governo prova que os militares estão no comando. Por que o ministro da Defesa de Lula é um bolsonarista?", questionou.

Segundo Rui Costa Pimenta, a primeira parte da solução é não alimentar ilusões. "A única coisa que pode deter o golpismo é uma ampla mobilização popular. Se o governo Lula for para a direita, ele cairá com mais facilidade", previu.

