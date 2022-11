"Pauta ambiental vai requalificar a relação entre Brasil e Estados Unidos", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a gritaria do mercado financeiro contra a política fiscal do futuro governo Lula não faz sentido. "A imprensa econômica foi literalmente comprada. O que existe hoje é um discurso único, o do 'mercado'. Não existe mais discussão econômica séria no Brasil", disse ele. "Lula tem uma trajetória de fortes resultados fiscais. O que Lula disse no discurso não é diferente do que disse na campanha. Houve um tumulto engendrado para tentar enquadrar o governo eleito", acrescentou.

Paulo Nogueira também afirmou que o ministro da Fazenda deve ser alguém sintonizado com Lula, que dê prioridade ao combate à crise social. "Acho importante que seja um político com experiência parlamentar, porque ele irá enfrentar um Congresso empoderado", afirmou, antes de enfatizar que o ex-prefeito Fernando Haddad é altamente qualificado "A política externa vai ser do presidente, assim como a política econômica", disse ele.

O economista também afirmou que o presidente Lula tomou uma decisão muito correta, ao ir à COP27. "A pauta ambiental vai requalificar a relação entre Brasil e Estados Unidos. Há uma agenda comum. Será muito importante também a cooperação entre Brasil, Indonésia e Congo, que são os três países emergentes com as maiores florestas tropicais. Temos que lutar pelo desenvolvimento sustentável, e não apenas pela sustentabilidade", afirmou. Ele também destacou que a Petrobrás voltará a ter papel estratégico, com governança mais sólida e disse que a volta de Luciano Coutinho, ex-presidente do BNDES, à equipe de transição é muito positiva.

