"Posição de Lula sobre Ucrânia foi realista", diz Claudio Couto

247 - O cientista político e professor da FGV Claudio Couto, em entrevista à TV 247, comentou a entrevista de Lula à revista Time, na qual o ex-presidente afirmou que tanto Vladimir Putin quanto Volodymyr Zelensky são responsáveis pela guerra na Ucrânia.

Para o professor, apesar de acertado, o posicionamento não vem em bom tempo:

“O posicionamento do Lula foi realista. É fato que a situação poderia ter sido evitado houvesse maior cautela, não só da Ucrânia, mas também das forças da Otan. Isso não elimina o fato que a Rússia, o agressor de fato, invadiu o país. Achar que só aconteceu porque o Putin acordou de mau humor, não dá imaginar. É preciso entender o processo, e o Lula apontou para isso”.

“Agora, não era necessário dizer isso com todas as letras nesse momento. Ele ainda está na campanha, tentando ampliar a base. Existe também a questão da importância do apoio internacional ao processo eleitoral brasileiro diante da ameaça golpista do Bolsonaro. Desse ponto de vista, talvez essa não tenha sido a melhor decisão do Lula ao proferir esse posicionamento”, disse.

