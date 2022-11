"Prioridade do governo Lula deve ser o poder de compra no supermercado", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, no programa Leo ao Quadrado, que o stress do mercado financeiro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deve ser superdimensionado. "Ninguém no Brasil vai arriscar um novo golpe e a prioridade do governo Lula deve ser o poder de compra no supermercado", disse ele.

Stoppa também afirmou que Jair Bolsonaro hoje luta para ficar escondido. "O que a turma da baderna está conseguindo é manter o dólar alto", afirmou. "Lula deve lidar com quem fecha estradas como quem lida com terroristas", acrescentou.

Stoppa também disse que vê com muito bons olhos a provável escolha de Fernando Haddad como ministro da Fazenda. "Ele é um progressista puro sangue e não assusta os liberais", afirmou. Sobre a comunicação pública, Stoppa disse que a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) será composta agora por um time de primeira linha. Em relação aos clubes de tiro, ele pontuou que a resposta de Lula ao armamento deve ser educativa e não repressiva.

