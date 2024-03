“Quando alguém diz que apoia Israel porque é cristão é um delírio”, diz João Cezar de Castro Rocha

Apoie o 247

247 – Durante uma entrevista à TV 247, o professor João Cezar de Castro Rocha provocou reflexões profundas ao abordar a intersecção entre religião, política e ideologia. Ele enfatizou a complexidade das relações contemporâneas entre esses domínios, especialmente no contexto das manifestações e agendas políticas no Brasil.

Rocha desafiou a noção de que o apoio a Israel por motivações cristãs é justificado, caracterizando-o como um "delírio". Suas observações críticas destacaram a necessidade de uma compreensão mais ampla e contextualizada das crenças religiosas e seu impacto na esfera pública.

Ao analisar a recente manifestação, Rocha sublinhou a presença marcante de símbolos religiosos e políticos, sugerindo interpretações multifacetadas sobre o significado desses eventos para a sociedade brasileira. Estudioso do tema das fake news e da retórica do ódio, João Cezar disse ser necessário combater a dissonância cognitiva que afeta uma parcela significativa da sociedade brasileira. Assista:

