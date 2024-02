"Quem está contra Lula está a favor do genocídio étnico do povo palestino", diz Liana Cirne Lins

"Ou você concorda com o Lula ou você concorda com hospitais bombardeados, com mães agarradas a pedaços de filhos despedaçados", afirmou a vereadora edit

247 - A vereadora de Recife (PE) Liana Cirne Lins (PT) saiu em defesa do presidente Lula (PT), que foi muito atacado desde o último dia 18 após comparar o massacre do povo palestino por Israel ao Holocausto. À TV 247, ela disse que não pode haver “meio termo” na guerra e afirmou que quem está contra o que disse o presidente está automaticamente a favor das atrocidades cometidas pelo governo de Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza. “No meu entendimento ou você é a favor da fala de Lula ou você é a favor do genocídio. Não tem meio termo. Quem está contra Lula está a favor do genocídio étnico do povo palestino. Quem é contra o que disse Lula apoia o genocídio étnico do povo palestino. Ou você está com Lula ou você está a favor do genocídio”.

“Ou você concorda com o Lula ou você concorda com hospitais bombardeados, escolas bombardeadas, comboios de ambulâncias bombardeados, mães despedaçadas, agarradas a pedaços de filhos despedaçados. Não existe meio termo. A guerra não permite que as pessoas tenham meio termo. Então ou você concorda com o Lula ou você concorda com o genocídio do povo palestino”, declarou.

