Rui Costa Pimenta: Lula ainda não venceu e a esquerda precisa tomar as ruas

247 – O presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta, afirmou, em entrevista ao jornalista Attuch, editor da TV 247, que a disputa presidencial de 2022 será extremamente acirrada nesta reta final e apontou uma certa divisão da burguesia. "O objetivo do grande capital era a terceira via. Depois, passaram a ter uma atitude amigável com Lula. Quando apareceu o resultado, ficou claro que Bolsonaro estava muito mais forte. Hoje, ele tem a faca e o queijo na mão para fazer maioria no Congresso. Bolsonaro agora está muito poderoso. Ele varreu o chamado centro. A preocupação do capital é com a perda do controle do regime político. É como se fosse uma Venezuela com sinal trocado", diz ele.

Rui disse ainda que Lula está sendo chantageado pelo mercado. "Querem um Lula hipotecado. Mas a chantagem também reduz a capacidade do Lula ganhar a eleição. Se Lula ceder à chantagem do mercado, ele perde a eleição", afirma. "Lula tem que fazer, com maior intensidade, o que fez em 2014, uma guinada à esquerda. Precisa mobilizar o povo. Precisa tirar o Alckmin e colocar sindicalistas, o MST. Lula precisa apresentar propostas concretas ao povo", apontou.

Na entrevista, o presidente do PCO disse ainda que Lula deve se declarar a favor da liberdade religiosa, mas não deve embarcar na política de gênero. "O impacto do apoio de FHC é muito reduzido num setor de classe média. Os tucanos são os pais do bolsonarismo. Eles é que limpam a sua imagem com o apoio a Lula", afirmou.

Na entrevista, Rui foi cauteloso. "Lula ainda não ganhou e pode perder, o que seria um desastre para o Brasil e para a esquerda", afirmou. "Acho muito difícil virar em São Paulo", acrescentou.

Rui disse ainda que o PT não criou uma estrutura de poder independente. "Deveria ter seu próprio instituto de pesquisa. Acho que deveria haver uma CPI dos institutos de pesquisa", apontou. "Parte da população vê Bolsonaro como um rebelde e é possível imaginar a privatização da Petrobrás com a vitória de Bolsonaro", alertou. "Há setores das elites com medo do poder que Bolsonaro acumulou. A burguesia está entre a cruz e a espada e tende a partir para o lado mais conservador. Lula está longe de ser uma unanimidade no bloco da terceira via", finalizou.

