"Se não quiser ser preso, Bolsonaro deve sumir e não ser cabo eleitoral de ninguém", diz Leonardo Stoppa

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou no programa Leo ao Quadrado, apresentado em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a prisão política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, há cinco anos, iniciou uma nova história no Brasil. "Foi o dia da vitória dos inimigos e serviu para termos noção do tamanho dos inimigos", disse ele.

Stoppa também criticou o movimento de junho de 2013. Para ele, esse movimento foi um movimento de vira-latismo nacional, que não tinha um objetivo claro e que acabou sendo utilizado por grupos políticos para promover seus interesses antinacionais.

Stoppa também afirmou que acredita na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como na delação de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. "A melhor estratégia do Bolsonaro para não ser preso seria sumir e não ser cabo eleitoral", afirma.

Por fim, Stoppa elogiou a decisão do presidente Lula de suspender a privatização dos Correios. Ele acredita que essa decisão foi excelente para o país, pois os Correios são uma empresa estratégica e importante para a economia brasileira. Sobre o atentado de Blumenau, ele afirmou que o massacre na creche Bom Pastor foi um crime político.

