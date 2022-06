"Situação no Brasil ficou mais perigosa depois das eleições na Colômbia", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a situação no Brasil ficou mais perigosa depois das eleições na Colômbia, onde o esquerdista Gustavo Petro venceu a disputa presidencial. "O caso da Colômbia será discutido nas próximas reuniões da OTAN", diz ele. "A ação no quintal será reforçada", acrescenta.

Pepe, no entanto, afirma que Império vai tentar cooptar o governo Lula e que, se o ex-presidente vier a ser eleito, ele saberá equilibrar os interesses brasileiros, levando em conta a relação com os Estados Unidos, mas também com os BRICS – e em especial com a China. "Relação ganha-ganha é uma proposta séria dos chineses. A China quer ser líder no mundo multipolar, mas não no modo imperial", aponta.

