Stoppa: a Lava Jato vai investigar a Lava Jato e é isso que estressa o Moro

247 - O jornalista Leonardo Stoppa avaliou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o suposto plano para assassinar o ex-juiz suspeito Sergio Moro pode ter sido uma armação. “A Lava Jato agora vai investigar a Lava Jato e é isso que está estressando o Moro”, disse ele. “O juiz Eduardo Appio criou muito stress com a prisão do Alberto Youssef. Até o Deltan Dallagnol se desesperou com a prisão de um criminoso”, acrescentou.

Stoppa também disse que quer ver Moro preso e desmascarado, de acordo com a lei brasileira. Sobre economia, ele afirmou que “é hora de questionar judicialmente a independência do Banco Central”.

