Stoppa: "Zanin e Valeska foram leões, enquanto a OAB se apequenou"

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa celebrou, em seu programa semanal com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que considerou o ex-juiz Sergio Moro como parcial e suspeito no processo de perseguição judicial contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Isso prova que sempre estivemos do lado certo da História", afirma.

Stoppa, no entanto, avalia que o Brasil não está livre de novos episódios de lawfare, ou seja, do uso ilegal do direito como arma de guerra contra inimigos. "O caso de José Dirceu mostra que o Brasil jamais estará imune a golpes e o lawfare nunca vai acabar no Brasil. Moro caiu porque deu bandeira demais", diz ele. Sobre o processo de Lula, Stoppa também afirmou que "os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Teixeira Martins foram leões, enquanto a OAB se apequenou".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE