“Todos que entraram em ônibus são culpados, mas a punição não pode ficar só nos manés”, diz Helena Chagas

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista do 247 Helena Chagas cobrou a punição sem clemência contra todos os envolvidos nos eventos de 8 de janeiro, quando terroristas bolsonaristas invadiram as sedes dos três poderes em uma tentativa fracassada de golpe de estado. Falando na TV 247, Helena destacou que o objetivo central das investigações deve ser encontrar os mandantes da política e das elites econômicas que financiaram o golpismo.

“Os limites serão dados na medida que houver uma punição muito forte, muito dura e muito efetiva contra os golpistas, os terroristas, que não pode se restringir a esses mil e quinhentos manés que foram presos aqui. Continuo chamando de manés porque eles são massa de manobra, não são os estrategistas do golpe. Eles são a massa de manobra, o que não quer dizer que eles sejam inocentes. Ao contrário, cada um que entrou num ônibus para vir a Brasília, mesmo com a passagem de graça, com o sanduíche de mortadela dado de graça na mão, tem sua responsabilidade, porque sabia. Todos sabiam que esse era um movimento golpista, para depor um governo democraticamente eleito. Todo mundo tem que ser punido? Tem, mas sobretudo não se pode contentar-se com a punição dos manés. Se os manés estiverem todos na Papuda, não está resolvido. Tem que chegar aos mandantes. Entre os mandantes, arriscaria dizer, que além de gente do governo passado tem muita gente da nossa elite econômica, do agro, como dizem, de militares já da reserva”, disse a jornalista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.