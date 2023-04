"Vamos atrás do autor intelectual dos atos do dia 8: Jair Messias Bolsonaro", diz Lindbergh Farias

Deputado afirma, em entrevista à TV 247, que CPI complicará ainda mais a situação do ex-presidente edit

247 – Em entrevista concedida à TV 247, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) destacou sua posição favorável à instauração da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos do dia 8 de janeiro de 2023, que investigará as manifestações antidemocráticas ocorridas em diversas cidades do país, incluindo a invasão ao Congresso Nacional.

Segundo odeputado, é fundamental que os parlamentares envolvidos nessas manifestações, principalmente aqueles do Partido Liberal (PL), se expliquem diante da sociedade e sejam investigados pela CPMI. Ele ressaltou ainda que o STF (Supremo Tribunal Federal) está atuando de maneira séria para punir os responsáveis pelos atos antidemocráticos.

"É necessário ir atrás do autor intelectual dos atos, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e a CPMI pode fazer esse elo através do depoimento do ex-ministro Anderson", disse ele. Lindbergh enfatizou que não há como a verdade não vir à tona e que o também os generais Heleno e Braga Neto serão convocados a depor.

Por fim, o Deputado destacou a vantagem da Comissão ser mista, pois estão mais articulados com o Senado, o que pode garantir maioria do governo na CPMI. Com essa investigação, espera-se que sejam punidos os responsáveis pelos atos antidemocráticos e que a democracia brasileira seja fortalecida. Confira:

