“Villas Bôas foi o grande articulador da queda de Dilma e da prisão de Lula”, diz Fernando Horta

247 - O historiador Fernando Horta, em entrevista à TV 247, comentou o papel crucial que o general Fernando Villas Bôas exerceu no golpe contra Dilma Rousseff, em 2016, e na prisão do ex-presidente Lula, em 2018.

Conforme confessou Jair Bolsonaro, as Forças Armadas participaram de diversos momentos "difíceis", entre eles o golpe de 2016.

"Villas Bôas foi o grande articulador da queda de Dilma e da prisão de Lula. Não quer dizer que ele fosse o único agente político interessado. Mas ele foi o agente que, naquele momento, tinha condição e poder específico para ligar todos os interesses e deixar eles trabalhando em suspenso", disse Horta.

O historiador lembrou ainda dos tuítes do general antes do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, em que insinuava a existência de interesses escusos no STF. Dizia ainda que o Exército ficaria "atento" contra uma suposta "impunidade".

"Não era só uma questão da eleição de Lula. Hoje sabemos que era uma questão de mais de 600 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, milhões de pessoas na miséria e desempregadas. Foi toda uma série de consequências que foram acontecendo a partir daquele ato perverso e ilegal, que foi capitaneado oficialmente pelo general Villas Bôas", disse Horta.

