"Vitória de Macron na França é melhor para o Brasil e para o mundo", diz Celso Amorim

247 – O embaixador Celso Amorim fez uma análise das eleições na França, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, e disse torcer pela reeleição do atual presidente, Emmanuel Macron, na disputa contra Marine Le Pen, no segundo turno. "Sou totalmente a favor do Macron neste segundo turno", disse ele, enfatizando que a relação Brasil-França será extremamente positiva com Macron e Lula. "Macron viu no ex-presidente Lula o grande estadista que ele é, assim como grandes empresários franceses. Macron e Lula serão grandes parceiros".

Amorim também disse que a eleição traz lições para o Brasil. "A fragmentação da esquerda a levou a um beco sem saída. Mélenchon ficou muito perto da Marine Le Pen e teria passado com o apoio de outras forças", disse ele. "Agora, Macron vai precisar da esquerda, como Lula precisa do centro. Avalio que a defesa da democracia é a luta mais importante nos dias atuais", enfatizou.

Amorim disse ainda que a esquerda e as forças democráticas não devem titubear. "O melhor candidato para o Brasil e para o mundo é Macron. Antes, ele era a direita da esquerda. Agora, será a esquerda da direita", afirmou.

