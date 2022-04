"Voto útil em Lula nunca foi tão útil como agora", diz Gustavo Conde

Apoie o 247

247 – O jornalista e linguista Gustavo Conde defendeu, em seu programa semanal com Leonardo Attuch na TV 247, que os eleitores de Ciro Gomes votem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro turno para garantir a derrota de Jair Bolsonaro. "O voto útil em Lula nunca foi tão útil como agora", disse ele.

Conde também comentou a descoberta de que a morte do miliciano Adriano da Nóbrega, envolvido no assassinato de Marielle Franco, pode ter sido encomendada pelo Palácio do Planalto e disse que o Brasil hoje é "governado pela bandidagem". Conde também afirmou que a pesquisa Ipespe é boa para Lula e mostra uma liderança estável. Na sua visão, a aliança Lula-Alckmin propõe ao Brasil um projeto de reconciliação com a democracia.

