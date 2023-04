"Vou buscar reparação por tudo o que sofri", diz Pezão

O ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, foi absolvido de todas as acusações; leia sua entrevista à TV 247 edit

247 – O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, concedeu uma entrevista ao programa Boa Noite 247, em que falou sobre sua absolvição em todas as acusações da Operação Lava Jato e sobre sua prisão durante o período em que governou o estado. Pezão também fez críticas ao juiz afastado Marcelo Bretas, que o prendeu.

Durante a entrevista, Pezão afirmou que foi retirado do governo do Rio em meio a uma crise aguda decorrente da queda dos preços do petróleo, enquanto também enfrentava um câncer. Ele disse que conseguiu fazer uma lei de recuperação fiscal para o estado durante os dez meses em que esteve no Congresso.

Pezão lembrou que foi condenado a 98 anos de prisão na Operação Lava Jato, mas que acabou sendo absolvido de todas as acusações. Ele disse que se sentiu tratado como um criminoso perigoso, comparando-se a líderes do tráfico de drogas como Marcola e Fernandinho Beira-Mar. Ele também afirmou que nunca foi chamado para prestar depoimento. "Me deixaram um ano e nove dias preso e nunca me chamaram para dar um depoimento", aponta.

"Vou buscar reparação por tudo o que sofri e que pretendo processar o ex-juiz Marcelo Bretas e o procurador Eduardo El Hage", disse ele. Ele afirmou que não foi acusado por nenhum delator e que não entende o motivo de sua prisão, o que é uma grande angústia para ele.

Pezão também falou sobre a crise política no Rio de Janeiro, dizendo que o estado não aguenta mais ver tantos governadores presos. Ele citou alguns bons quadros, como André Ceciliano, Rodrigo Neves, Eduardo Paes e Marcelo Freixo.

O ex-governador elogiou os investimentos feitos pelo ex-presidente Lula e pela ex-presidente Dilma no estado e criticou o atual presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele nunca colocou um prego no estado. "Todos os grandes investimentos recentes no Rio foram feitos por Lula e Dilma", afirma. Assista:

