"Zema é autoritário e faz discurso de ódio contra o PT", diz Tereza Cruvinel

Apoie o 247

ICL

247 - A jornalista Tereza Cruvinel, em entrevista à TV 247, repudiou a declaração dada pelo governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de que “todo mineiro deveria ser ‘PTfóbico’”. Zema declarou apoio a Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial. Cruvinel classificou a fala como autoritária e de ódio.

“Uma das coisas mais danosas deste segundo turno é o apoio de Zema ao Bolsonaro. É preciso colocar lupa em cima do que ele disse e do que ele faz. Essa declaração é horrorosa. Se eu fosse da direção do PT, entraria com uma ação contra ele [Zema] por espalhar discurso de ódio”, pontuou.

A jornalista sugeriu que o governador seja enquadrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito das fake news e discurso de ódio.

“Zema se valeu muito dos eleitores de Lula para se reeleger e agora é ‘PTfóbico’”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.