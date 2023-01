Helena Chagas é jornalista profissional, formada pela Universidade de Brasília. Trabalhou em diversos veículos, entre eles o Jornal de Brasília, O Globo, onde foi colunista política, chefe de redação e diretora da Sucursal de Brasilia, Estado de São Paulo e SBT. Escreve para a internet desde seus primórdios no Brasil e já teve blogs no IG, no site Comunique-se e no Globo on line. No setor público, trabalhou no Senado Federal, onde ingressou por concurso, foi Diretora de Jornalismo da EBC/TVBrasil em seus dois primeiro anos de existência e foi ministra chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República entre janeiro de 2011 e janeiro de 2014, na gestão Dilma Rousseff. Trabalha hoje como consultora de comunicação e faz análise política no site Os Divergentes e no grupo Jornalistas pela Democracia no Brasil 247.