Acusado de assédio sexual e moral, ex-presidente da CBF consegue liminar e pode retomar direitos políticos

247 - Uma liminar concedida na última quinta-feira (18) pela juíza Flávia de Almeida Viveiros de Castro, da 6ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca, suspendeu as punições e retirou o segredo do caso do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Rogério Caboclo, abrindo a possibilidade para a recuperação dos direitos políticos e desportivos do dirigente, destaca a CNN .

A defesa de Caboclo argumentou que o processo que resultou no afastamento não permitiu o contraditório, não ouvindo testemunhas e negando o interrogatório a Caboclo. A juíza acatou esses argumentos na decisão liminar, destacando a ausência desses procedimentos no processo.

Rogério Caboclo foi acusado de assédio sexual e moral por uma funcionária da CBF, o que levou a sua punição e afastamento em 2021. Posteriormente, uma acusação de assédio moral por parte de um diretor da entidade resultou em mais uma punição de 20 meses pela Comissão de Ética. Eleito em 2018, Caboclo não conseguiu retomar seu mandato, que teria validade até 2023. Com a ausência de Caboclo, o atual presidente da CBF é Ednaldo Rodrigues.

