Ao deixar o Corinhtians, Willian desabafa: "Não volto a jogar no Brasil nunca mais"

Torcedores - O atacante Willian fez um forte desabado em entrevista ao canal do jornalista André Hernan, nesta sexta-feira (12). Após ter a saída confirmada do Corinthians, ele voltou a denunciar as ameaças que a família enfrentou nas últimas semanas e cravou que não volta para jogar no Brasil “nunca mais”.

De acordo com o atleta, a sua permanência ficou “insustentável” pelas razões extracampo que invadiam a sua privacidade. As mensagens violentas foram enviadas a parentes próximos como para a sua irmã, seu pai e até mesmo suas filhas. Neste último caso, o astro contou que quem tem acesso às redes das crianças são ele e a esposa.

“Esse é realmente o motivo da minha saída do clube. Infelizmente, não queria sair dessa forma, mas a minha família é o meu maior patrimônio. Eu, como sacerdote da minha casa, tenho que cuidar, zelar da minha família”, explicou Willian. O camisa 10 tinha contrato com o Corinthians até o final de 2023, mas preferiu, ele mesmo, se despedir antes.

Já olhando para o futuro, o atacante deixou claro que ainda não fechou com nenhum clube, mas que pretende continuar na Europa. A decisão, segundo contou, será tomada em conjunto com os seus familiares e deverá ser tomada em breve. O Fulham, que está na Premier League, é apontado como um dos destinos prováveis.

