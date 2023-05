Após suspensão, Messi pede desculpas ao PSG por viagem à Arábia Saudita

Messi foi suspenso por duas semanas após uma viagem não autorizada à Arábia Saudita, quando deveria treinar com a equipe após a derrota do líder da liga francesa por 3 x 1 edit

(Reuters) - Lionel Messi pediu desculpas ao Paris Saint-Germain e seus companheiros, nesta sexta-feira, depois de ser suspenso por fazer uma viagem à Arábia Saudita que o levou a perder um treino da equipe.

A mídia francesa informou que Messi foi suspenso por duas semanas após uma viagem não autorizada à Arábia Saudita, quando deveria treinar com a equipe após a derrota do líder da liga francesa por 3 x 1, em casa, para o Lorient, no domingo.

"Acreditava sinceramente que teria o dia de folga após o jogo como vinha acontecendo nas semanas anteriores. Tinha essa viagem organizada e não podia cancelar, já havia cancelado antes", disse Messi em um vídeo no Instagram. .

"Peço desculpas aos meus companheiros de equipe e estou esperando o que o clube quer fazer comigo", acrescentou o atacante argentino.

O técnico do PSG, Christophe Galtier, disse nesta sexta-feira que não teve nada a ver com a decisão do clube de suspender Messi, que deve perder as próximas duas partidas contra o Troyes, em casa, e o Ajaccio, fora, enquanto tenta manter a liderança do Campeonato Francês.

O PSG está 5 pontos à frente do Olympique Marseille, com cinco partidas restantes na temporada.

