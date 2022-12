Árbitro rebate críticas sobre gol da Argentina na Copa

Apoie o 247

Reuters – A final da Copa do Mundo terminou há quase uma semana, mas o drama em torno dela continua, com o árbitro da partida mostrando uma foto em seu celular durante uma entrevista a jornalistas para responder às alegações de que o gol de Lionel Messi na prorrogação não deveria ter sido válido.

A Argentina venceu a final em Lusail, no Catar, por 4 a 2 nos pênaltis, depois que a partida terminou em 3 a 3 após 120 minutos, com dois gols de Messi e 3 de Kylian Mbappé para a França.

Szymon Marciniak, o primeiro juiz da Polônia a arbitrar uma final de Copa do Mundo, enfrentou críticas da imprensa francesa sob as justificativas de que o gol de Messi na prorrogação deveria ter sido anulado porque dois reservas da Argentina entraram em campo antes que a bola fosse para dentro da rede.

O jornal francês L'Equipe mencionou a Lei 3, parágrafo 9, do Conselho da Associação Internacional do Futebol, que diz que o árbitro deve anular o gol se um jogador substituído estiver no campo do jogo quando o gol for marcado.

Marciniak respondeu às críticas de maneira única. Ele apresentou uma captura de tela em seu telefone que mostra que sete reservas franceses haviam entrado em campo enquanto comemoravam um dos gols de Mbappé.

"Os franceses não mencionaram esta foto, onde você pode ver que há sete franceses em campo quando Mbappé marca um gol", disse Marciniak segurando o celular enquanto falava com os jornalistas.

Os comentários de Marciniak vêm depois do lançamento de uma petição para que a partida seja repetida devido a erros de arbitragem. A petição já ultrapassou as 220 mil assinaturas.

