Argentina treinará em Buenos Aires e viajará para cada partida da Copa América no Brasil

Após desistir da sediar a Copa América por causa da pandemia, a seleção argentina de futebol poderá percorrer mais de 15 mil km na primeira fase do torneio e viajará para cada partida, em vez de se instalar no Brasil, que sediará a competição

Por Ramiro e Scandolo

BUENOS AIRES (Reuters) - A seleção argentina de futebol poderá percorrer mais de 15 mil quilômetros na primeira fase da Copa América, que será disputada no Brasil, após a decisão inédita de fixar base em seu complexo esportivo em Buenos Aires e viajar para cada partida, em vez de se instalar no país-sede durante a competição.

"O primeiro motivo é sanitário (por causa da pandemia de coronavírus), temos tudo mais controlado e preparado (no centro esportivo da federação). É o melhor, a nível de precaução. Nos transmite tranquilidade, o que é importante", disse o técnico Lionel Scaloni em entrevista coletiva virtual.

A Argentina jogará uma partida no Rio de Janeiro, duas em Brasília e o restante em Cuiabá nas duas primeiras semanas da disputa do grupo A do torneio, no qual também estão Uruguai, Chile, Bolívia e Paraguai. Com isso, a seleção vai percorrer de 4 mil a 5 mil quilômetros por viagem, considerando a distância entre Buenos Aires e as sedes.

"Iríamos (para o Brasil) apenas na noite anterior à partida e voltaríamos para casa", disse Scaloni, em entrevista concedida antes da partida de terça-feira contra a Colômbia, em Barranquilla, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

Como a Copa América seria inicialmente disputada na Argentina, a federação local preparou seu centro esportivo especialmente para a hospedagem dos jogadores durante o torneio, e também incluiu 17 casas para a comissão técnica e assistentes.

O Brasil sediará a Copa América apesar de ser um dos países com maior número de casos e mortes por Covid-19 no mundo.

