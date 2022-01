Austrália nega entrada de Djokovic, que entra com processo para evitar deportação

O número 1 mundial e atual campeão está entrando com uma liminar federal para tentar impedir a deportação edit

247 - O visto de Novak Djokovic foi revogado pela Austrália e ele deve ser deportado, de acordo com uma fonte próxima ao torneio Aberto da Austrália, que falou à Reuters. Oficiais no aeroporto de Tullamarine, em Melbourne, identificaram que a equipe do atleta cometeu um erro nos documentos, ao não ter solicitado um visto que permite isenções médicas por não estar vacinado.

O governo australiano emitiu uma nota dizendo que o visto foi negado e que ele será deportado. O número 1 mundial e atual campeão está entrando com uma liminar federal para tentar impedir a deportação. Djoko recebeu uma dispensa médica para não tomar a vacina contra a Covid-19.

A Sérvia acusa a Austrália de "maus tratos" a Djokovic, que ficou esperando a decisão no aeroporto, informa a TRT World.

